Лось и водитель погибли в лобовом столкновении на трассе "Кола"

Выезд животного на дорогу стал смертельным для водителя Kia.

В Ленинградской области на автодороге Р-21 "Кола" произошло смертельное ДТП с участием дикого животного. Авария случилась вечером 4 сентября на 181-м километре трассы. Водитель Kia Rio, молодой человек 2002 года рождения, не справился с управлением после того, как на дорогу внезапно выбежал лось. Автомобиль от удара вылетел в кювет. Водитель и животное скончались на месте происшествия от полученных травм.

На месте работают сотрудники ГИБДД, устанавливаются все обстоятельства случившегося. Подобные инциденты на загородных трассах нередки в осенний период, когда дикие животные мигрируют и чаще появляются вблизи дорог. Водителей призывают соблюдать скоростной режим и быть особенно внимательными на участках с предупреждающими знаками о возможном выходе животных на проезжую часть.

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Фото: пресс-служба ГАИ