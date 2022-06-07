Журналистка Долецкая сломала руку в Москве из-за наезда курьера на электровелосипеде

Пострадавшая рассказала, что курьер скрылся с места аварии.

Российская журналистка Алена Долецкая сообщила в собственном Telegram-канале о том, что ее сбил курьер на электровелосипеде. Инцидент произошел в центре Москвы. Пострадавшая обратилась к медикам. В результате у пациентки выявили травму руки и многочисленные ушибы. Она уточнила, что переходила дорогу на зеленый сигнал светофора по пешеходному переходу вместе со спутникам в момент ДТП. В СМИ появились видеозаписи с камеры уличного наблюдения, на которой зафиксирован момент столкновения.

Пока мы лежали на асфальте, курьер скрылся с места происшествия. Подъехавший полицейский уточнил, нужна ли помощь, и тоже уехал. Спросил у нас, где водитель, и, увидев уезжающего курьера, развел руками и тоже уехал. Алена Долецкая, журналистка

Представительница СМИ добавила, что смогла самостоятельно добраться до дома вместе с ассистентом. Там они оказали себе первую помощь и сменили окровавленную одежду на чистую. Далее пострадавшие оказались на приеме у травматолога.

В настоящее время установлен мужчина, который предположительно является виновником аварии.

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Фото и видео: Telegram / 112

