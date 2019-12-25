В пожаре на проспекте Науки пострадала женщина

Она была госпитализирована в медицинское учреждение.

В Калининском районе Петербурга в пожаре пострадала женщина. Об этом сообщила пресс-служба МЧС.

Сообщение о пожаре в трёхкомнатной квартире на проспекте Науки, 4к1, поступило в 13:02. В комнате площадью 10 квадратных метров выгорела обстановка по всей площади.

В 13:15 пожар силами 13 спасателей был ликвидирован. Пострадала женщина, госпитализирована в медицинское учреждение.

Ранее во время квартирного пожара на Приморском шоссе пострадала женщина.

Фото: ВКонтакте / ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб (Виолетта Царицына)