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В пожаре на проспекте Науки пострадала женщина
Сегодня, 13:42
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В пожаре на проспекте Науки пострадала женщина

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Она была госпитализирована в медицинское учреждение.

В Калининском районе Петербурга в пожаре пострадала женщина. Об этом сообщила пресс-служба МЧС.

Сообщение о пожаре в трёхкомнатной квартире на проспекте Науки, 4к1, поступило в 13:02. В комнате площадью 10 квадратных метров выгорела обстановка по всей площади.

В 13:15 пожар силами 13 спасателей был ликвидирован. Пострадала женщина, госпитализирована в медицинское учреждение.

Ранее во время квартирного пожара на Приморском шоссе пострадала женщина.

Фото: ВКонтакте / ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб (Виолетта Царицына)

Теги: проспект науки
Категории: Лента новостей, Происшествия, Пожар, Новости СПб,

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