На тротуарах от Гражданского проспекта до улицы Руставели установили 224 фонаря

Тротуары проспекта Науки, от Гражданского проспекта до улицы Руставели, получили освещение. Ранее участок протяженностью более 2 километров не был освещен, сообщили в городском комитете по энергетике.

Всего установлено 224 современных светильника на 206 опорах. Для их подключения смонтировали 152 метра изолированного провода и проложили свыше 7 километров кабельной линии.

В Северной столице модернизация освещения проводится равномерно во всех районах. Такие проекты имеют особое значение для города, поскольку осенью и зимой длительность светового дня значительно сокращается.

Видео: пресс-служба комитета по энергетике Петербурга