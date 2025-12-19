  1. Главная
Сегодня, 12:50
На тротуарах от Гражданского проспекта до улицы Руставели установили 224 фонаря

Ранее участок протяженностью более 2 километров не был освещен.

Тротуары проспекта Науки, от Гражданского проспекта до улицы Руставели, получили освещение. Ранее участок протяженностью более 2 километров не был освещен, сообщили в городском комитете по энергетике. 

Всего установлено 224 современных светильника на 206 опорах. Для их подключения смонтировали 152 метра изолированного провода и проложили свыше 7 километров кабельной линии. 

В Северной столице модернизация освещения проводится равномерно во всех районах. Такие проекты имеют особое значение для города, поскольку осенью и зимой длительность светового дня значительно сокращается. 

Ранее мы рассказывали о том, что на набережной реки Фонтанки установили 23 современных фонаря. 

Видео: пресс-служба комитета по энергетике Петербурга 

Теги: освещение, проспект науки
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

