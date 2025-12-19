На набережной реки Фонтанки установили 23 современных фонаря

Дизайн оборудования разрабатывали с учетом архитектурных особенностей района.

В Петербурге на участке набережной реки Фонтанки – от улицы Пестеля до набережной Кутузова – завершили модернизацию системы наружного освещения. Всего установлено 23 светодиодных светильника, сообщили в городском комитете по энергетике.

Дизайн оборудования разрабатывали с учетом архитектурных особенностей района. Благодаря этому современные технологии органично вписались в облик Фонтанки. Система управляется дистанционно из диспетчерского пункта ГБУ "Ленсвет".

Ранее мы рассказывали о том, что в Любани на Селецком шоссе появилось освещение. На участке протяженностью около километра установлено 30 светодиодных светильников.

Видео: пресс-служба комитета по энергетике Петербурга