Сегодня, 14:50
На набережной реки Фонтанки установили 23 современных фонаря

В Петербурге на участке набережной реки Фонтанки – от улицы Пестеля до набережной Кутузова – завершили модернизацию системы наружного освещения. Всего установлено 23 светодиодных светильника, сообщили в городском комитете по энергетике. 

Дизайн оборудования разрабатывали с учетом архитектурных особенностей района. Благодаря этому современные технологии органично вписались в облик Фонтанки. Система управляется дистанционно из диспетчерского пункта ГБУ "Ленсвет". 

Ранее мы рассказывали о том, что в Любани на Селецком шоссе появилось освещение. На участке протяженностью около километра установлено 30 светодиодных светильников. 

Видео: пресс-служба комитета по энергетике Петербурга 

