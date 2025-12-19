  1. Главная
Сегодня, 11:50
В Любани на Селецком шоссе установили освещение

На участке протяженностью около километра установлено 30 светодиодных светильников.

На Селецком шоссе в Любани появилось стационарное освещение. На участке протяженностью около километра установлены 30 светодиодных светильников и шкаф управления, позволяющий дистанционно контролировать работу системы, рассказали 14 января в дорожном комитете Ленобласти. 

Работы провели по поручению губернатора Александра Дрозденко. Шоссе примыкает к федеральной трассе, а местные жители неоднократно поднимали этот вопрос. 

Ранее на Piter.TV: на двух участках трассы М-10 в Пушкинском районе появилось освещение. Всего установлено 613 светильников на 522 опорах. 

Видео: пресс-служба дорожного комитета Ленобласти 

