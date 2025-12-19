На двух участках трассы М-10 в Пушкинском районе появилось освещение

Всего установлено 613 светильников на 522 опорах.

На двух участках трассы М-10 "Россия" в Пушкинском районе Петербурга завершено строительство уличного освещения. Работы прошли на участке от Железнодорожной улицы до поселка Ленсоветовский и от развязки с М-11 до административной границы Ленобласти, сообщили в городском комитете по энергетике 13 января.

Всего установлено 613 светильников на 522 опорах. Проложено свыше 34 километров кабельных линий, дополнительно смонтировано 308 метров воздушной линии электропередачи. Благодаря модернизации автодорога стала более безопасной.

На территории района в этом году завершат работы по устройству освещения в саду около Египетских ворот.

Видео: пресс-служба комитета по энергетике Петербурга