Зимние фонтаны в виде световых инсталляций появились в Петербурге

В Петербурге появились зимние фонтаны в виде световых инсталляций. Их можно увидеть до конца марта в Нахимовском сквере и сквере возле Казанского собора, сообщили в городском комитете по энергетике 12 января.

Высота конструкций составляет до 7 метров, сделаны они из алюминиевого каркаса и светодиодных гирлянд. Оборудование может менять цвет, интенсивность и динамику свечения. Каждый фонтан спроектирован с учетом архитектурного и исторического контекста места.

Кроме того, такие инсталляции работают до 14 января на Дворцовой набережной, 38, Московском проспекте, 224, 207 и 165, Московской площади, Адмиралтейском проспекте, 3, и площади Ленина, 3, а до 23 января – на Манежной площади, 56, и Невском проспекте, 56.

Видео: пресс-служба комитета по энергетике Петербурга