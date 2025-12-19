На двухкилометровом участке улицы Савушкина установили более 330 фонарей

Работы провели сотрудники ГБУ "Ленсвет" в рамках программы "Комфорт и уют в городе".

На двухкилометровом участке улицы Савушкина, от Приморского шоссе до Западного скоростного диаметра, установили 331 новый фонарь. Работы провели сотрудники ГБУ "Ленсвет" в рамках программы "Комфорт и уют в городе", сообщили в комитете по энергетике Петербурга.

Кроме того, заменено 15 железобетонных опор на современные металлические, также проложено 8 километров кабельных и воздушных линий. Эта улица – одна из ключевых транспортных артерий Приморского района. Теперь дорога стала безопаснее для всех участников движения.

Видео: пресс-служба комитета по энергетике Петербурга