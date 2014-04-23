  1. Главная
Сегодня, 15:29
В жилом массиве Кронштадта завершена модернизация освещения

Район ограничен Кронштадтским шоссе, улицей Гидростроителей, Цитадельским шоссе и улицей Литке.

В самом большом жилом квартале Кронштадта установили около 500 новых светильников. Район ограничен Кронштадтским шоссе, улицей Гидростроителей, Цитадельским шоссе и улицей Литке, сообщили в комитете по энергетике Петербурга. 

Для комфорта и безопасности свыше 13 тыс. жителей появились 285 опор и восемь прожекторов, также проложено более 10 километров кабельных линий. Освещение размесили на ключевых объектах инфраструктуры. 

Сейчас уличное освещение Кронштадтского района обеспечивают 4,7 тыс. фонарей, из которых порядка 86% – светодиодные. 

Ранее мы рассказывали о том, что в Шушарах установили освещение благодаря петербургской прокуратуре. 

Видео: пресс-служба комитета по энергетике Петербурга 

