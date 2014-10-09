  1. Главная
В Шушарах установили освещение благодаря петербургской прокуратуре
Сегодня, 9:26
Освещение не установила строительная организация, которая проводит работы на территории Славянка.

Прокуратура Пушкинского района Петербурга провела проверку исполнения законодательства в сфере безопасности движения и благоустройства. Пешеходный переход на перекрестке Туровской улицы и Колпинского шоссе в Шушарах не был освещен, что негативно влияло на безопасность горожан по вечерам и ночам, сообщили 29 декабря в надзорном ведомстве. 

Освещение не установила строительная организация, которая проводит работы на территории Славянка. После вмешательства прокуратуры на участке появились фонари. 

Фото: пресс-служба прокуратуры Петербурга 

