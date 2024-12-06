На Посадской улице в Кронштадте смонтировали 58 светодиодных светильников

Вместо 4-х километров воздушных линий электроснабжения уложен подземный кабель.

В Кронштадте на Посадской улице, ограниченной улицами Мартынова и Восстания, завершена модернизация системы освещения. Об этом сообщил "Петербург2".

На участке протяжённостью 1,3 км специалисты "Ленсвета" установили 44 металлические опоры взамен устаревших железобетонных. На них смонтированы 58 современных энергоэффективных светодиодных светильников.

Вместо 4-х километров воздушных линий электроснабжения уложен подземный кабель. Также 14 пешеходных переходов были обозначены контрастным освещением – на них установлено 28 светодиодов.

На Посадской улице расположены музей-квартира Иоанна Кронштадтского и памятник одному из небесных заступников Санкт‑Петербурга. Рядом находятся школа и детский сад. Наружное освещение здесь появилось в 1968 году. В 2012 году в рамках программы энергосбережения были установлены 62 светодиодных светильника.

Ранее более 100 светодиодных светильников установили на Рощинской улице.

Фото: Смольный