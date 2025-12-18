  1. Главная
Более 100 светодиодных светильников установили на Рощинской улице

Улица соединяет Московский и Витебский проспекты, и это создает высокую интенсивность движения.

На Рощинской улице в Петербурге завершена модернизация наружного освещения. Сотрудники "Ленсвета" установили вдоль проезжей части и пешеходных переходов 79 металлических опор и смонтировали 106 светодиодных светильников, сообщили в городском комитете по энергетике. 

Улица соединяет Московский и Витебский проспекты, и это создает высокую интенсивность движения. Энергетики продолжат работу над улучшением освещения в Московском районе. В этом году установили фонари на Барклаевской улице и улице Булавского, а также на площадке для выгула собак на проспекте Космонавтов. В 2026 году реконструируют освещение на Сызранской улице. 

Ранее мы рассказывали о том, что установка уличного освещения продолжается на трассах в Ленобласти. 

Видео: пресс-служба комитета по энергетике Петербурга 

