Более 100 светодиодных светильников установили на Рощинской улице

На Рощинской улице в Петербурге завершена модернизация наружного освещения. Сотрудники "Ленсвета" установили вдоль проезжей части и пешеходных переходов 79 металлических опор и смонтировали 106 светодиодных светильников, сообщили в городском комитете по энергетике.

Улица соединяет Московский и Витебский проспекты, и это создает высокую интенсивность движения. Энергетики продолжат работу над улучшением освещения в Московском районе. В этом году установили фонари на Барклаевской улице и улице Булавского, а также на площадке для выгула собак на проспекте Космонавтов. В 2026 году реконструируют освещение на Сызранской улице.

Видео: пресс-служба комитета по энергетике Петербурга