Сегодня, 14:28
Установка уличного освещения продолжается на трассах в Ленобласти

В следующем году новые линии освещения протянутся в Шапках, Агалатово, Волосово, Сланцах и Паше.

В Ленобласти продолжаются работы по устройству уличного освещения и тротуаров на региональных дорогах. Об этом рассказали в дорожном комитете 15 декабря. 

В частности, свет пришел в населенные пункты Роговицы, Молосковицы, Восемьдесят первый километр и другие. В следующем году новые линии освещения протянутся в Шапках, Агалатово, Волосово, Сланцах и Паше. В 2027 году работы запланированы в Гатчине, Кузнечном, Кузьмоловском и Осельках. 

Одновременно в области идут капитальный ремонт и строительство крупных объектов. 

Ранее на Piter.TV: световые проекции украсят Петербург в честь Дня энергетика до 23 декабря. Они появятся на семи зданиях. 

Видео: пресс-служба дорожного комитета Ленобласти 

