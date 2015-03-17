Установка уличного освещения продолжается на трассах в Ленобласти

В следующем году новые линии освещения протянутся в Шапках, Агалатово, Волосово, Сланцах и Паше.

В Ленобласти продолжаются работы по устройству уличного освещения и тротуаров на региональных дорогах. Об этом рассказали в дорожном комитете 15 декабря.

В частности, свет пришел в населенные пункты Роговицы, Молосковицы, Восемьдесят первый километр и другие. В следующем году новые линии освещения протянутся в Шапках, Агалатово, Волосово, Сланцах и Паше. В 2027 году работы запланированы в Гатчине, Кузнечном, Кузьмоловском и Осельках.

Одновременно в области идут капитальный ремонт и строительство крупных объектов.

Ранее на Piter.TV: световые проекции украсят Петербург в честь Дня энергетика до 23 декабря. Они появятся на семи зданиях.

Видео: пресс-служба дорожного комитета Ленобласти