Световые проекции украсят Петербург в честь Дня энергетика

Освещение фасадов с изображениями будет синхронизировано с системой городского освещения и продлится до 23 декабря 2025 года включительно.

Фасады семи знаковых зданий Петербурга украсит специальная иллюминация в честь празднования Дня энергетика.

Традиционно организуемый Комитетом по энергетике и инженерному обеспечению праздник направлен на признание важности вклада работников энергетической сферы в обеспечение комфортной повседневной жизни горожан.

Специально созданные тематические световые проекции покажут фотографии 16 представителей инженерно-энергетического комплекса города. Каждая проекция объединяет сотрудников двух организаций в сценах дружеского рукопожатия, символизируя командную работу и общее стремление к выполнению ключевой миссии.

Адреса размещения проекций:

Московский проспект, дом 91;

Большой проспект Васильевского острова, дом 70;

8-я линия Васильевского острова, дом 85;

Каменноостровский проспект, дома 26–28;

Шпалерная улица, дом 44;

Кондратьевский проспект, дом 14;

Набережная Обводного канала, дом 89.

