Световые проекции украсят Петербург в честь Дня энергетика

Фасады семи знаковых зданий Петербурга украсит специальная иллюминация в честь празднования Дня энергетика.
Традиционно организуемый Комитетом по энергетике и инженерному обеспечению праздник направлен на признание важности вклада работников энергетической сферы в обеспечение комфортной повседневной жизни горожан.
Специально созданные тематические световые проекции покажут фотографии 16 представителей инженерно-энергетического комплекса города. Каждая проекция объединяет сотрудников двух организаций в сценах дружеского рукопожатия, символизируя командную работу и общее стремление к выполнению ключевой миссии.
Адреса размещения проекций:
Московский проспект, дом 91;
Большой проспект Васильевского острова, дом 70;
8-я линия Васильевского острова, дом 85;
Каменноостровский проспект, дома 26–28;
Шпалерная улица, дом 44;
Кондратьевский проспект, дом 14;
Набережная Обводного канала, дом 89.
Освещение фасадов с изображениями будет синхронизировано с системой городского освещения и продлится до 23 декабря 2025 года включительно.
Ранее мы сообщили о том, что в парке Александрино установили более 800 новых фонарей.
Видео: пресс-служба Комитета по энергетике Петербурга
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все