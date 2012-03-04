В парке Александрино установили более 800 новых фонарей

Проект реализован в рамках программы "Комфорт и уют в городе".

На юго-западе Петербурга, в парке Александрино, установили свыше 800 новых фонарей. Пространство популярно среди жителей Кировского и Красносельского районов, сообщили в городском комитете по энергетике 9 декабря.

До проведения работ парк был освещен лишь на треть. Освещение стоит на 801 опоре, более 30 километров кабеля проложили в земле. Александрино входит в границы объекта культурного наследия федерального значения "Дача И. Г. Чернышева "Александрино".

Видео: ГБУ "Ленсвет"