В семи кварталах Колпино установили свыше 1,5 тыс. новых светильников

В Колпино завершили крупный проект модернизации освещения в семи кварталах, где установили более 1,5 тыс. новых светильников. Об этом рассказали в комитете по энергетике Петербурга.

Один из микрорайонов ограничен Пролетарской и Павловской улицами, улицами Танкистов, Братьев Радченко, Красных Партизан, проспектом Ленина и включает в себя четыре квартала. На его территории установили 759 металлических опор и 896 светодиодных фонарей. В другом микрорайоне, состоящем из двух кварталов в границах улицы Веры Слуцкой, Раумской улицы и Заводского проспекта, появились 485 опор и 577 светильников. А жилой квартал в границах проспекта Ленина, улиц Коммуны, Карла Маркса и Финляндской улицы получил 43 опоры и 57 светодиодных светильников.

В 2026 году завершат реконструкцию освещения еще в двух микрорайонах и установку осветительного оборудования в одном квартале Колпино.

Фото: пресс-служба Смольного