В саду возле Египетских ворот в Пушкине появится освещение

В саду, который расположен у Египетских ворот в Пушкинском районе Петербурга, стартовало строительство наружного освещения. Как рассказали в городском комитете по энергетике, работы проводят в рамках проекта "Комфорт и уют в городе".

Зеленая зона находится в границах Октябрьского бульвара, Школьной улицы и Академического проспекта. На ее территории установят 123 опоры и смонтируют столько же светильников. Под землей проложат свыше 6 километров кабельных линий.

В настоящее время идут работы по бурению для последующей установки фундаментных закладных деталей и монтажа опор. Освещение появится в октябре 2026 года.

Пространство является объектом культурного наследия федерального значения. Ворота построили в 1827-1830 годах.

