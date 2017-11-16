Стало известно, когда в парке Екатерингоф появится освещение

Часть, расположенная ближе к реке Екатерингофке, уже полностью освещена.

В эфире телеканала "Санкт-Петербург" 13 ноября вице-губернатор Сергей Кропачев рассказал, когда в парке Екатерингоф появится освещение.

Часть, расположенная ближе к реке Екатерингофке, уже полностью освещена. Там с 2018 года стоит более 100 опор "Ленсвета".

Что же касается второй части парка, то она признана объектом культурного наследия, охраняется КГИОП, и, собственно говоря, там разрабатывается комплексный план, скажем так, обустройства парка вместе с уличным освещением. Сейчас проект был разработан администрацией парка совместно с КГИОП, и он в том числе включает в себя раздел наружного освещения. В ближайшее время документация будет подготовлена для осуществления закупочных процедур. Сергей Кропачев, вице-губернатор Петербурга

Фото: ВКонтакте / СПб ГКУ "Парк "Екатерингоф"