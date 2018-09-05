В Любашинском саду установили фонари и прожекторы с зеленой подсветкой

Ранее второстепенные дорожки, детские и спортивные площадки почти не освещались.

В Любашинском саду завершено обновление наружного освещения. Там установили фонари и прожекторы с зеленой подсветкой, рассказали в комитете по энергетике Петербурга 12 ноября.

Освещение на объекте с 1975 года обеспечивали 70 фонарей на железобетонных опорах, которые стояли лишь на центральных аллеях. Второстепенные дорожки, детские и спортивные площадки почти не освещались. Модернизация стартовала еще в октябре 2024 года: теперь площадь сада освещает 391 светодиодный фонарь. Кабельные линии проложены под землей. Также появилась зеленая подсветка деревьев, для нее вокруг фонтана установили специальные прожекторы.

Территория Калининского района с 2019 года стала светлее на 5,5 тыс. фонарей, что повысило уровень безопасности и комфорта горожан.

Видео: пресс-служба ГБУ "Ленсвет"