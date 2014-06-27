  1. Главная
На Политехнической улице установили 174 новых светильника
Сегодня, 12:45
Ранее фонари на объекте обновляли в 1996 году.

На Политехнической улице от площади Мужества до Тихорецкого проспекта в Петербурге завершили реконструкцию наружного освещения. Об этом рассказали в Смольном 5 ноября. 

На участке протяженностью 1,3 километра появились 52 опоры и 174 светодиодных светильника, также проложены новые линии электроснабжения. Ранее фонари на объекте обновляли в 1996 году. Сотрудники "Ленсвета" демонтировали устаревшие натриевые лампы мощностью по 400 Вт. 

Новые светильники потребляют в 1,6 раза меньше электроэнергии и имеют более долгий срок эксплуатации. 

Пресс-служба Смольного 

Ранее на Piter.TV: в сквере Шевченко завершена установка чугунных фонарей. 

Фото: пресс-служба Смольного 

