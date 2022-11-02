На Магнитогорской улице завершено строительство наружного освещения

Всего установлено 27 энергоэффективных светодиодных фонарей, закрепленных на 21 опоре.

Завершилось создание системы уличного освещения в жилом квартале, построенном ещё в 1960-е годы. Красногвардейский район пополнился новым объектом наружного освещения: теперь территория вокруг жилых зданий № 65, 67, 71, 79 и 95 по улице Магнитогорская оснащена современными осветительными приборами.

Всего установлено 27 энергоэффективных светодиодных фонарей, закрепленных на 21 опоре. Параллельно проведены инженерные коммуникации: уложено более километра подземного кабеля и сооружено почти два километра воздушных линий электроснабжения. На протяжении многих десятилетий местные жители испытывали неудобство из-за отсутствия качественного освещения придомовых территорий и пешеходных зон. Теперь новая система позволяет жителям комфортно передвигаться ночью, обеспечивая безопасность и комфорт проживания.

Помимо этого, в рамках программы благоустройства на 2025 год запланировано продолжение обустройства освещением различных объектов района: сады и скверы ("Сад Нева"), улицы и проспекты (например, Сосновый проспект), территории жилых массивов (квартал 15А Большой Охты). Особое внимание уделяется общественным пространствам, таким как пространство вдоль Ириновского проспекта, территория вокруг школы-лицея № 533 в Малоохтинском парке и другие объекты культурного назначения.

Ранее мы сообщили о том, что в сквере Лидии Клемент установили новые фонари.

Видео: СПб ГКУ "Управление заказчика"