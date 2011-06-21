В сквере Лидии Клемент установили новые фонари

Объект передан в оперативное управление СПб ГБУ "Ленсвет" и включен в световую карту Петербурга.

В Адмиралтейском районе установлены новые светильники вдоль линий наружного освещения "Ленсвета" в сквере Лидии Клемент.

До проведения благоустройства освещение сквера осуществлялось несколькими подвесными светильниками на тросах. Теперь территория оснащена 26 современными светильниками, установленными на декоративных чугунных столбах. Электрические коммуникации для питания новой линии освещения проложены подземным способом. Новые источники света мощностью 60 Вт излучают теплый свет, создавая уютную и спокойную атмосферу.

Специалисты "Ленсвета" будут обеспечивать исправность светового оборудования и поддерживать непрерывную работу фонарей. Объект передан в оперативное управление учреждения и включен в световую карту Петербурга.

Ранее мы сообщили о том, что нучастке улицы Савушкина обновят наружное освещение.

Видео: Telegram / СПб ГБУ Ленсвет