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На участке улицы Савушкина обновят наружное освещение

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На объекте специалисты ГБУ "Ленсвет" установят 331 светильник.

Наружное освещение будет обновлено на участке улицы Савушкина, протяженность которого – более 2 километров. На объекте специалисты ГБУ "Ленсвет" установят 331 светильник, сообщили в комитете по энергетике Петербурга. 

Всего смонтируют 7,9 километров кабельных и воздушных коммуникаций. Большая часть опор – современные металлические конструкции, поэтому под замену попадут только 15 оставшихся железобетонных. 

Улица имеет высокую инфраструктурную значимость: здесь шестиполосное автомобильное движение, трамвайные пути и интенсивный пешеходный трафик. Все работы завершат к концу июля текущего года. 

Обновление наружного освещения на улице Савушкина будет проходить поэтапно. На следующем участке улицы Савушкина – от станции метро "Черная речка" до Горохова переулка – проектирование пройдет в 2026 году.

Пресс-служба комитета по энергетике Петербурга 

Ранее мы рассказывали о том, что в жилом квартале Невской заставы появились современные фонари. 

Видео: пресс-служба комитета по энергетике Петербурга 

Теги: наружное освещение, улица савушкина
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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