В жилом квартале Невской заставы появились современные фонари

До настоящего времени квартал не имел системы наружного освещения.

В Санкт-Петербурга завершены работы по созданию системы наружного освещения в жилом квартале на территории Невской заставы, ограниченном улицами Зубковской, Седова, Крупской и Невзоровой. Реализация проекта завершилась на шесть месяцев раньше запланированного срока.

Как сообщил губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов 5 апреля, несмотря на то, что современная застройка в этом районе сформировалась ещё в 1960-х годах, до недавнего времени здесь не было уличного освещения. В рамках проекта специалисты установили 36 светодиодных фонарей на 26 опорах, а также проложили более километра кабельной линии электропередачи.

Программа строительства и модернизации наружного освещения соответствует приоритетам развития Санкт-Петербурга до 2030 года и новому президентскому национальному проекту "Жильё и городская среда". Работы проводятся комплексно, с использованием современных технологий и материалов, охватывая не только магистрали и проезды, но и общественные пространства, зелёные зоны и спортивные площадки.

До конца 2025 года в Невском районе планируется завершить реконструкцию наружного освещения еще в двух жилых кварталах, заменив более 800 натриевых светильников на светодиодные. На сегодняшний день в городе заменено более 60% уличных фонарей, в некоторых районах этот показатель достигает 85%.

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Фото: пресс-служба правительства Санкт-Петербурга