В 2026 году в Петербурге появится новый городской ледокол

Первый ледокол "Невская застава" работает на страже экологической безопасности Северной столицы с 2009 года.

Комитет по природопользованию Петербурга заключил контракт на строительство ледокола "Нарвская застава". Работы планируется завершить в 2026 году. Новый ледокол станет вторым для городской природоохранной аварийной службы, сообщили в Смольном.

Первый ледокол "Невская застава" работает в Северной столице с 2009 года. В процессе эксплуатации он выполнил более 300 выходов в акваторию Петербурга.

"Невская застава" освободила из ледового плена застрявшие суда – 12 на Неве в начале ледостава 2016 года, более 100, включая круизные, в мае 2017 года на Онежском озере, а также помогла в проводке каравана судов по Неве в 2022 и 2023 годах. Морские ледоколы не способны выполнять специфические задачи в условиях речного льда.

В навигационный период ледокол может привлекаться к ликвидации разливов нефтепродуктов и тушению пожаров на суднах и прибрежных территориях. В зимний период судно совершает выходы для мониторинга и предотвращения скопления льда, которое может привести к затоплению прибрежных территорий.

В декабре 2023 года ледокол "Невская застава" освободил сухогруз "Пола Калиста", который был скован во льдах Невы несколько дней. Спасательная операция с участием ледокола проходила в центре города между Дворцовым и Троицким мостами на протяжении двух суток. Из-за застрявшего сухогруза разводка Дворцового и Благовещенского переправ происходила внепланово в ночи с 1 на 2 декабря и со 2 на 3 декабря.

Фото: Смольный