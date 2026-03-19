Ледокол "Сибирь" провел 165 судов в Финском заливе
Сегодня, 13:07
Судно уже взяло курс на Мурманск и в настоящее время приближается к Калининграду.

Атомный ледокол "Сибирь" завершил операцию по спасению 165 судов, застрявших во льдах у портов Петербурга и Ленобласти, передает 19 марта телеканал "Санкт-Петербург"

Судно уже взяло курс на Мурманск и в настоящее время приближается к Калининграду. Напомним, ледокол направили в Финский залив месяц назад, его размеры позволили проводить через льды крупные суда. Для сравнения: 14 лет назад ледоколы "50 лет Победы" и "Россия" в похожей ситуации справлялись медленнее в два раза. 

Ранее на Piter.TV: в акватории Финского залива грузовое судно село на мель. Никто не пострадал, повреждения корпуса и разлив нефтепродуктов не зафиксированы. Проверку по факту происшествия организовала Северо-Западная транспортная прокуратура. 

Фото: Telegram / ОСК 

