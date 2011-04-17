  1. Главная
В акватории Финского залива грузовое судно село на мель
Сегодня, 16:15
148
Никто не пострадал, повреждения корпуса и разлив нефтепродуктов не зафиксированы.

В Финском заливе в Ленобласти грузовое судно "Мирадор" село на мель. Проверку по факту происшествия организовала Северо-Западная транспортная прокуратура, сообщили 4 марта в надзорном ведомстве. 

Предварительно, инцидент произошел при маневрировании в акватории порта Усть-Луга. Никто не пострадал, повреждения корпуса и разлив нефтепродуктов не зафиксированы. 

Ленинград-Финляндская транспортная прокуратура проводит проверку исполнения законодательства о безопасности судоходства. 

Северо-Западная транспортная прокуратура 

Ранее мы рассказывали о том, что атомный ледокол "Сибирь" экстренно прибыл в Финский залив. 

Фото: pxhere (носит иллюстративный характер) 

