В акватории Финского залива грузовое судно село на мель

В Финском заливе в Ленобласти грузовое судно "Мирадор" село на мель. Проверку по факту происшествия организовала Северо-Западная транспортная прокуратура, сообщили 4 марта в надзорном ведомстве.
Предварительно, инцидент произошел при маневрировании в акватории порта Усть-Луга. Никто не пострадал, повреждения корпуса и разлив нефтепродуктов не зафиксированы.
Ленинград-Финляндская транспортная прокуратура проводит проверку исполнения законодательства о безопасности судоходства.
Северо-Западная транспортная прокуратура
Ранее мы рассказывали о том, что атомный ледокол "Сибирь" экстренно прибыл в Финский залив.
Фото: pxhere (носит иллюстративный характер)
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все