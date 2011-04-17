В акватории Финского залива грузовое судно село на мель

Никто не пострадал, повреждения корпуса и разлив нефтепродуктов не зафиксированы.

В Финском заливе в Ленобласти грузовое судно "Мирадор" село на мель. Проверку по факту происшествия организовала Северо-Западная транспортная прокуратура, сообщили 4 марта в надзорном ведомстве.

Предварительно, инцидент произошел при маневрировании в акватории порта Усть-Луга. Никто не пострадал, повреждения корпуса и разлив нефтепродуктов не зафиксированы.

Ленинград-Финляндская транспортная прокуратура проводит проверку исполнения законодательства о безопасности судоходства. Северо-Западная транспортная прокуратура

