Внеплановая разводка Дворцового и Благовещенского мостов состоится в ночь с 1 на 2 декабря

В частности, Дворцовый мост будет разведен 2 декабря с 01:10 до 04:55, а Благовещенский – с 01:25 до 05:00.

В ночь с 1 на 2 декабря в Петербурге состоится внеплановая техническая разводка Дворцового и Благовещенского мостов. Об этом сообщили в пресс-службе СПб ГБУ "Мостотрест" 1 декабря.

В частности, Дворцовый мост будет разведен 2 декабря с 01:10 до 04:55, а Благовещенский – с 01:25 до 05:00.

Обращаем ваше внимание, что время разводки и наводки мостов может измениться. Пресс-служба СПб ГБУ "Мостотрест"

Напомним, что сезон разводки мостов над Невой закрылся 30 ноября. Навигационный период по каналам главной реки города завершился 15 ноября.

Ранее мы рассказывали о том, что в ночь на 30 ноября под Троицким мостом застрял плавучий кран. В связи с этим переправу не смогли вовремя свести. Вместо стандартной сводки в 4:50 процедуру провели только в 6:30.

Фото: пресс-служба СПб ГБУ "Мостотрест"