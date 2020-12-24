Плавучий кран не дал вовремя свести Троицкий мост

Буксиры с краном планировали оттащить от Летнего сада в сторону Благовещенского моста. Однако в итоге конструкция застряла в полынье.

В ночь на четверг, 30 ноября, под Троицким мостом застрял плавучий кран. В связи с этим переправу не смогли вовремя свести, пишет 78.ru.

Буксиры с краном планировали оттащить от Летнего сада в сторону Благовещенского моста. Однако в итоге конструкция застряла в полынье. Вместо стандартной сводки в 4:50, процедуру провели только в 6:30. Сейчас движение по мосту проходит в штатном режиме.

Добавим, что последняя разработка мостов в этом году прошла с 29 на 30 ноября.

Ранее мы сообщили о том, что два троллейбуса изменили трассы из-за аварии у Тучкова моста.

Фото: супервидовая камера