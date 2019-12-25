Два троллейбуса изменили трассы из-за аварии у Тучкова моста

UPD: В 10:48 движение троллейбусных маршрутов №№ 1, 9 восстановлено по действующим трассам.

Два троллейбуса временно изменили маршруты в связи с аварией на въезде на Тучков мост. Об этом рассказали в пресс-службе "Организатора перевозок".

Из-за невозможности проезда по Большому проспекту П.С. трассы троллейбусных маршрутов №1, 9 временно изменены.

Троллейбус № 1 направлен: от к/ст. ул. Тухачевского через Тучков мост, через Биржевой мост, далее по своей трассе. Троллейбус № 9 направлен: от к/ст. Кораблестроителей до пл. Морской Славы.

UPD: В 10:48 движение троллейбусных маршрутов №№ 1, 9 восстановлено по действующим трассам.

Фото: Piter.tv