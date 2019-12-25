В Петербурге 30 ноября завершается сезон разводки мостов

Для подготовки к зимнему сезону в декабре будут проводить редкие технические разводки.

В четверг, 30 ноября, в Петербурге завершается сезон разводки мостов. Об этом сообщили в пресс-службе "Мостотреста".

Уже завтра ночью в Северной столице завершится навигационный период на главной реке города. Мосты последний раз разведут в этом году.

Для подготовки к зимнему сезону в декабре будут проводить редкие технические разводки. На движение транспорта они повлияют минимально.

Навигационный период по каналам Невы завершился 15 ноября.

За пределами навигационного периода возможна разводка мостов для пропуска единичных судов, при технической необходимости и в целях предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций по соответствующему распоряжению с учетом метеорологической обстановки. Пресс-служба ГБУ "Мостотрест"

В 2023 году ГБУ "Мостотрест" потратило более 2,5 млрд рублей на ремонт своих объектов в Северной столице. В следующем году "Мостотрест" планирует вложить в капремонт своих объектов 2,4 млрд рублей. На текущий год осталось почти 0,5 млрд.

Ранее на Piter.tv: проект планировки территории для строительства Большого Смоленского моста в Петербурге утвержден.

Фото: Телеграм / Мосты Петербурга