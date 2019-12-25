Постоялец устроил поножовщину в хостеле на Московском проспекте

Мужчина нанес удар ножом в спину своему собутыльнику.

Преступление произошло накануне вечером в хостеле в Адмиралтейском районе Петербурга. 38‑летний мужчина попал в больницу с проникающим ножевым ранением, сообщила пресс-служба ГУ МВД России по городу и Ленобласти.

Информация о госпитализации пострадавшего поступило в полицию вечером 5 ноября. По предварительным версии, конфликт произошел примерно в 16:00 в одном из хостелов на Московском проспекте. Несколько постояльцев вместе распивали спиртные напитки, в какой-то момент между ними произошел конфликт. Один из мужчин нанес удар ножом в спину своему собутыльнику. Состояние пострадавшего врачи оценивают как тяжелое.

Сотрудники уголовного розыска провели розыскные мероприятия по горячим следам и вскоре задержали троих мужчин, находившихся в хостеле. Их доставили в территориальный отдел полиции. В отношении задержанных составили административные протоколы по части 1 статьи 20.1 КоАП РФ (мелкое хулиганство).

С места происшествия полицейские изъяли четыре ножа. Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее мы сообщали, что 23-летний повар ударил ножом посетителя бара на Невском проспекте.

Фото: Piter.TV