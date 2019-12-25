В баре на Невском проспекте произошла поножовщина

Пострадавшего госпитализировали в больницу в тяжелом состоянии.

В Центральном районе задержали подозреваемого в покушении на убийство в баре на Невском проспекте. Об этом сообщили в ГУ МВД России по Петербургу и Ленинградской области.

Ночью 11 октября в полицию поступила информация о ножевом конфликте. В ходе ссоры 23-летний мигрант, работающий поваром в питейном заведении, ударил ножом 36-летнего мужчину. Его госпитализировали в больницу в тяжелом состоянии.

Следственные органы возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 105 УК РФ. Все обстоятельства случившегося устанавливаются.

Ранее мы рассказывали о том, что житель Петербурга, ударивший сестру ножом, отправлен в колонию. Повреждения, которые получила женщина, расценили как тяжкий вред здоровью.

Фото: Piter.TV