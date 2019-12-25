Житель Петербурга, ударивший сестру ножом, отправлен в колонию

Повреждения, которые получила женщина, расценили как тяжкий вред здоровью.

Прокуратура Приморского района Петербурга поддержала государственное обвинение по уголовному делу в отношении местного жителя по п. "з" ч. 2 ст. 111 УК РФ.

По данным надзорного ведомства, в апреле фигурант, находясь в доме на Байконурской улице, в ходе конфликта напал на сестру с ножом, ударив ее в область спины. Повреждения, которые получила женщина, расценили как тяжкий вред здоровью.

Виновному назначено наказание в виде пяти лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима.

Ранее мы рассказывали о том, что житель Северной столицы ударил знакомого ножом на проспекте Металлистов. Потерпевшего госпитализировали в больницу. Сейчас решается вопрос об избрании задержанному меры пресечения.

Фото: Piter.TV