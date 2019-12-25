Петербуржец ударил знакомого ножом на проспекте Металлистов

Решается вопрос об избрании ему меры пресечения.

Следователи Калининского района Петербурга задержали подозреваемого в покушении на убийство. По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 105 УК РФ, сообщили в СК РФ.

Ночью 7 октября возле дома на проспекте Металлистов 36-летний мужчина ударил знакомого ножом в шею в ходе конфликта. В результате потерпевшего госпитализировали в больницу.

Следователем проведена проверка показаний на месте преступления с участием фигуранта. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения.

Ранее мы рассказывали о том, что перед судом в Петербурге предстанет мигрант, напавший с ножом на знакомого. Потерпевшему был причинен тяжкий вред здоровью.

Фото: пресс-служба ГСУ СК РФ по Петербургу