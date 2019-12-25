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Петербуржец ударил знакомого ножом на проспекте Металлистов
Сегодня, 10:57
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Петербуржец ударил знакомого ножом на проспекте Металлистов

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Решается вопрос об избрании ему меры пресечения.

Следователи Калининского района Петербурга задержали подозреваемого в покушении на убийство. По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 105 УК РФ, сообщили в СК РФ. 

Ночью 7 октября возле дома на проспекте Металлистов 36-летний мужчина ударил знакомого ножом в шею в ходе конфликта. В результате потерпевшего госпитализировали в больницу. 

Следователем проведена проверка показаний на месте преступления с участием фигуранта. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения. 

Ранее мы рассказывали о том, что перед судом в Петербурге предстанет мигрант, напавший с ножом на знакомого. Потерпевшему был причинен тяжкий вред здоровью. 

Фото: пресс-служба ГСУ СК РФ по Петербургу 

Теги: калининский район, происшествия
Категории: Новости СПб, Происшествия, Лента новостей,

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