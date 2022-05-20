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Проект планировки территории для строительства Большого Смоленского моста в Петербурге утвержден
Сегодня, 18:15
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Проект планировки территории для строительства Большого Смоленского моста в Петербурге утвержден

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Согласно новому Генплану города, переправу начнут возводить в ближайшие месяцы, а до 2032 года работы завершат.

В Смольном 13 ноября утвердили проект планировки и межевания территории для строительства Большого Смоленского моста. Об этом рассказали в пресс-службе администрации Петербурга.

Впервые за 40 лет новая переправа соединит берега реки на самом большом промежутке в черте города – между Володарским мостом и мостом Александра Невского. Появится новый обход исторического центра.

Александр Беглов, губернатор Петербурга

Согласно новому Генплану города, Большой Смоленский мост начнут возводить в ближайшие месяцы, а до 2032 года работы завершат. Проектом переправы занимается инвестор. 

Протяженность моста составит 1,6 км, на нем будут шесть полос движения. По переправе пройдут трамваи и другой общественный транспорт. Для того, чтобы разделить потоки авто и пешеходов, предусмотрены пешеходные переходы разного уровня. 

К существующей дорожной сети Северной столицы мост подключат через транспортные развязки, находящиеся на проспекте Обуховской обороны, пересечении Дальневосточного, Союзного проспектов и улицы Коллонтай. 

Ранее на Piter.TV: в Генплан Петербурга включили новые мосты, путепроводы и тоннели.

Фото: комитет по развитию транспортной инфраструктуры Петербурга

Теги: большой смоленский мост, смольный
Категории: Лента новостей, Картина дня, Новости СПб,

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