В Генплан Петербурга включили новые мосты, путепроводы и тоннели

Переправы будут построены через Неву и другие реки в городе.

Правительство Петербурга включило в новый Генплан города десятки новых мостов, путепроводов и тоннелей. Соответствующий документ появился на сайте Смольного.

В частности, в перечне указаны 5 мостов через Неву (Арсенальный, Ново-Адмиралтейский, мост в составе Широтной магистрали в створе Фаянсовой улицы, Большой Смоленский, Орловский тоннель). Переправы будут построены и через другие реки в городе. Речь идёт о мостах через Смоленку в составе набережной Макарова, через реки Охту, Обводный канал, Ижору, Карповку и Славянку.

Наконец, в Генплане обозначено большое количество новых ж/д переездов.

Ранее мы сообщили о том, что терминал для ВСМ у Московского вокзала вносят в Генплан Петербурга.

Фото: Piter.TV