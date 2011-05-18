  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
В Генплан Петербурга включили новые мосты, путепроводы и тоннели
Сегодня, 9:16
258
lizapoluda Добавить в Яндекс.Новости

В Генплан Петербурга включили новые мосты, путепроводы и тоннели

0 0

Переправы будут построены через Неву и другие реки в городе.

Правительство Петербурга включило в новый Генплан города десятки новых мостов, путепроводов и тоннелей. Соответствующий документ появился на сайте Смольного.

В частности, в перечне указаны 5 мостов через Неву (Арсенальный, Ново-Адмиралтейский, мост в составе Широтной магистрали в створе Фаянсовой улицы, Большой Смоленский, Орловский тоннель). Переправы будут построены и через другие реки в городе. Речь идёт о мостах через Смоленку в составе набережной Макарова, через реки Охту, Обводный канал, Ижору, Карповку и Славянку.

Наконец, в Генплане обозначено большое количество новых ж/д переездов.

Ранее мы сообщили о том, что терминал для ВСМ у Московского вокзала вносят в Генплан Петербурга.

Фото: Piter.TV

Теги: генплан петербурга, санкт-петребург
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии