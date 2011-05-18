В Генплан Петербурга включили новые мосты, путепроводы и тоннели

Правительство Петербурга включило в новый Генплан города десятки новых мостов, путепроводов и тоннелей. Соответствующий документ появился на сайте Смольного.
В частности, в перечне указаны 5 мостов через Неву (Арсенальный, Ново-Адмиралтейский, мост в составе Широтной магистрали в створе Фаянсовой улицы, Большой Смоленский, Орловский тоннель). Переправы будут построены и через другие реки в городе. Речь идёт о мостах через Смоленку в составе набережной Макарова, через реки Охту, Обводный канал, Ижору, Карповку и Славянку.
Наконец, в Генплане обозначено большое количество новых ж/д переездов.
Ранее мы сообщили о том, что терминал для ВСМ у Московского вокзала вносят в Генплан Петербурга.
Фото: Piter.TV
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