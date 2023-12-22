По поручению губернатора Петербурга на Поклонной горе построят транспортную развязку

Строительно-монтажные работы пройдут с 2026 по 2031 годы.

Губернатор Петербурга поручил построить новую транспортную развязку на Поклонной горе в Выборгском районе. Об этом 3 июня рассказали в пресс-службе Смольного.

Проект планировки был утвержден в рамках рабочего совещания главы города с членами правительства. Губернатор подчеркнул, что рассматриваемый объект – сложный, но он крайне необходим Петербургу.

Новая развязка важна для улучшения транспортного сообщения между Выборгским и Приморским районами. Сегодня речь идет о второй очереди транспортного развития этой территории. Губернатор Петербурга

В 2017 году открыли Поклонногорский путепровод через железнодорожные пути Выборгского направления. По новому проекту намерены построить тоннельные переходы от Поклонногорской улицы в сторону Северного проспекта, проспектов Энгельса и Тореза. Кроме того, сделают развязку на пересечении проспекта Энгельса и Выборгского шоссе.

Документация проекта подготовлена по заказу городского комитета по развитию транспортной инфраструктуры (КРТИ) для реализации решений, которые заложены в Генплане Петербурга. Предусмотрены продолжение Северного проспекта от улицы Руставели до Шафировского проспекта и устройство транспортной развязки в створе Поклонногорской улицы.

Возведение развязки пройдет в два этапа. На первом запланирован тоннельный переход в створе Поклонногорской улицы и Северного проспекта для движения транспорта в двух направлениях, а на втором построят тоннельные переходы в створе проспекта Энгельса и Северного проспекта, проспектов Энгельса и Тореза. Также появится развязка на пересечении проспекта Энгельса и Выборгского шоссе. Трамвайные пути на этом участке переустроят.

Строительно-монтажные работы пройдут с 2026 по 2031 годы.

Ранее на Piter.TV: Госстройнадзор Петербурга выдал разрешение на строительство двух детских садов.

Фото: пресс-служба Смольного