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Госстройнадзор Петербурга выдал разрешение на строительство двух детских садов
Сегодня, 12:30
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Госстройнадзор Петербурга выдал разрешение на строительство двух детских садов

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Сады построят в Пушкинском и Красносельском районах.

Госстройнадзор Петербурга выдал разрешения на строительство двух новых детских садов в Пушкинском и Красносельском районах. Об этом сообщил портал "Строительный Петербург".

Один из детских садов на 320 мест построят в Шушарах на Школьной улице. Там будет 17 групповых ячеек, залы для дополнительных занятий на втором этаже и бассейн на первом этаже. По проекту территория будет озеленена, оборудованы детские и спортивные площадки.

В Красносельском районе построят детский сад на 200 мест (11 групп) на улице Тамбасова с физкультурным и музыкальным залами, а также бассейном.

Оба проекта предусматривают благоустройство территорий для создания комфортных условий для детей.

Также в Красном Селе построят школу и детский сад на 190 мест. 

Фото: Госстройнадзор Петербурга

Теги: госстройнадзор, детский сад
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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