В Красном Селе построят школу с детским садом на 190 мест

Образовательный объект рассчитан на 190 мест, из которых 100 мест предназначены для начальной школы и 90 мест – для детей дошкольного возраста.

В Красном Селе построят школу и детский сад на 190 мест. Госстройнадзор Санкт-Петербурга выдал разрешение на строительство нового объекта образования, который разместится на улице Лермонтова, участок 30, сообщил портал "Строительный Петербург".

Образовательный объект рассчитан на 190 мест, из которых 100 мест предназначены для начальной школы и 90 мест – для детей дошкольного возраста.

По проекту предусмотрены залы для музыкальных и спортивных занятий. Будет выполнено благоустройство территории. Особое внимание уделено созданию беспрепятственной среды для перемещения маломобильных групп населения.

Детский сад на 280 человек в Калининском районе готов на 85%.

Фото: Госстройнадзор Санкт-Петербурга