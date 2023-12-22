Детский сад на 280 человек в Калининском районе готов на 85%

В саду будут функционировать 15 групп, в том числе группы раннего возраста от 1,5 лет.

В Калининском районе Петербурга в новом квартале жилой застройки в границах ул. Академика Константинова, ул. Академика Байкова, ул. Вавиловых, пр. Науки продолжается строительство детского сада на 280 мест. Об этом сообщил портал "Строительный Петербург".

В саду будут функционировать 15 групп, в том числе группы раннего возраста от 1,5 лет. Детский сад соответствует всем современным стандартам, имеет бассейн, спортивный и музыкальный залы.

На прилегающей территории будут созданы игровые площадки для разных возрастных групп детей. Все игровые зоны будут оборудованы теневыми навесами и игровым оборудованием. Кроме того, застройщик установит спортивные площадки для активных игр на свежем воздухе.

Строительная готовность здания составляет более 85%.

Ранее на улице Александра Матросова ввели в эксплуатацию начальную школу с детским садом.

Фото: портал "Строительный Петербург"