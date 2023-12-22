На улице Александра Матросова ввели в эксплуатацию начальную школу с детским садом

Открытие начальной школы и детского сада запланировано на 1 сентября этого года.

В эксплуатацию введён совмещенный объект образования на улице Александра Матросова, дом 8, корпус 6, строение 1. Об этом сообщил портал "Строительный Петербург".

Трехэтажное здание общей площадью 9 366,7 м2 совмещает начальную школу на 230 учеников и детский сад на 120 воспитанников. В здании обустроены два блока с раздельными входами: для учеников начальной школы и дошкольников. Здесь есть учебные классы и игровые, залы для занятий спортом и музыкой, актовый зал, столовая, а также библиотека.

На прилегающей территории размещены площадки для отдыха с теневыми навесами, организованы спортивные и игровые площадки.

Открытие начальной школы и детского сада запланировано на 1 сентября этого года.

Фото: портал "Строительный Петербург"