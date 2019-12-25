Детский сад с бассейном и соляной пещерой появится в Невском районе

Учреждение рассчитано на 300 воспитанников в возрасте до 7 лет.

В Петербурге согласовали проект нового детского сада, который построят на улице Седова (в границах МО "Невская застава"). Облик здания утвердил Комитет по градостроительству и архитектуре.

Как сообщил портал "Строительный Петербург", в детском саду продумана разнообразная инфраструктура: бассейн, соляная пещера игровые и учебные помещения, спальни, физкультурный и музыкальный залы. Проектом педусмотрены столовая с пищеблоком, медицинские кабинеты, административные и вспомогательные пространства. Учреждение рассчитано на 300 воспитанников в возрасте до 7 лет.

Прилегающую территорию обустроят с учётом интересов и детей, и родителей. Для каждой группы выделят собственную площадку, дополнительно разместят спортивные зоны. В качестве развивающих пространств создадут огород и метеоплощадку. Для комфорта предусмотрят навесы — в них можно будет оставлять коляски, санки, самокаты и велосипеды.

Ранее мы сообщали, что в районе Средней Рогатки построили новый детсад на 250 человек.

Фото: Комитет по градостроительству и архитектуре