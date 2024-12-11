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В Белграде протестующие заблокировали крупнейшую транспортную развязку

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Они планируют не пропускать транспорт в течение суток.

В Белграде протестующие заблокировали крупнейшую транспортную развязку. Об этом сообщает "РИА Новости".

Сегодня утром, 27 января, группа протестующих снова вышла на улицы столицы Сербии. Они планируют не пропускать транспорт в течение суток. Протесты в Сербии продолжаются с ноября 2024 года после обрушения на железнодорожном вокзале в Нови-Саде, в результате которого погибли 15 человек. Протестующие требуют уголовной ответственности для причастных к трагедии чиновников.

Ранее политолог Светов заявил, что Фицо нужно брать пример с Грузии в отношении протестов.

Видео: Telegram / РИА Новости

Теги: белград, протесты, сербия, транспортная развязка
Категории: Лента новостей, Мировые новости, Происшествия,

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