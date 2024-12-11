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Политолог Светов заявил, что Фицо нужно брать пример с Грузии в отношении протестов
Сегодня, 13:52
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Политолог Светов заявил, что Фицо нужно брать пример с Грузии в отношении протестов

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По словам эксперта, премьеру Словакии не надо допускать ошибок прошлого.

Политолог Юрий Светов заявил, что премьер-министру Словакии Роберту Фицо нужно брать пример с Грузии в отношении протестов. Об этом он заявил в интервью телеканалу "360".

Эксперт прокомментировал волну протестов в Словакии, на которых митингующие требуют ухода Фицо в отставку и отказа от сотрудничества с Россией. Светов напомнил, что в 2018 году премьера уже смещали в результате действий оппозиции, и ему надо в этот раз не допустить ошибок прошлого и выстоять. Политолог подчеркнул, что в Грузии власть на фоне протестов смогла отстоять свои принципы.

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Фото: pxhere.com

Теги: грузия, мнение эксперта, протесты, роберт фицо, словакия
Категории: Лента новостей, Мировые новости,

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