В Госдуме оценили проект о росте выплат беременным студенткам

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова оценила проект о росте выплат беременным студенткам. Об этом она рассказала в интервью телеканалу "360".
По словам депутата, нынешние выплаты в размере 2-5 тысяч рублей не могут существенно поддержать девушек. Она подчеркнула, что из-за финансовых трудностей многим приходится прерывать учебу. Увеличение выплат в 10 раз станет серьезным шагом в сторону создания комфортных условий для молодых мам. Лантратова назвала поддержку студенческих семей приоритетом властей.
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Фото: Piter.tv
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