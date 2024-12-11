В Госдуме оценили проект о росте выплат беременным студенткам

По словам депутата, нынешние выплаты в размере 2-5 тысяч рублей не могут существенно поддержать девушек.

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова оценила проект о росте выплат беременным студенткам. Об этом она рассказала в интервью телеканалу "360".

По словам депутата, нынешние выплаты в размере 2-5 тысяч рублей не могут существенно поддержать девушек. Она подчеркнула, что из-за финансовых трудностей многим приходится прерывать учебу. Увеличение выплат в 10 раз станет серьезным шагом в сторону создания комфортных условий для молодых мам. Лантратова назвала поддержку студенческих семей приоритетом властей.

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Фото: Piter.tv