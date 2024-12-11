Синоптик Ильин назвал причину внезапных снегопадов на юге США

По словам эксперта, есть взаимосвязь зимнего шторма и недавних пожаров в Калифорнии.

Синоптик Александр Ильин назвал причину внезапных снегопадов, которые обрушились на юг США. Об этом он рассказал в интервью телеканалу "360".

По словам эксперта, есть взаимосвязь зимнего шторма на юге США и недавних пожаров в Калифорнии. При этом Ильин отметил, что пожары не оказывают прямого влияния на метели, но из-за них изменилась атмосфера в стране в плане чистоты воздуха. Синоптик считает причиной снегопадов прохождение атмосферных фронтов. Он подчеркнул, что особенно сильные снегопады наблюдаются при прохождении теплых фронтов.

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