Беглов подписал Закон о новом Генплане Петербурга

Генпланом устанавливаются функциональное зонирование города, размещение особо важных объектов регионального значения – станций метро, школ, детских садов, больниц, автомобильных дорог.

Губернатор Александр Беглов подписал Закон "О внесении изменений в Закон Санкт-Петербурга "О Генеральном плане Санкт-Петербурга". Градостроительный документ опубликовали сегодня, 29 декабря, на сайте Смольного.

Подписание градоначальником Закона о Генплане до 2040 года, с прогнозом до 2050-го, – окончание масштабной работы исполнительных органов государственной власти Петербурга по подготовке этого документа.

Этот документ определяет направления развития города на ближайшие десятилетия. В нем заложены условия для комфортной жизни людей, повышения инвестиционной привлекательности Петербурга, сбалансированного развития территорий. Александр Беглов, губернатор Петербурга

Генпланом устанавливаются функциональное зонирование города, размещение особо важных объектов регионального значения – станций метро, школ, детских садов, больниц, автомобильных дорог.

В частности, запланированы строительство 120 станций метро и вестибюлей, организация железнодорожных пассажирных перевозок. Власти Петербурга намерены создать два маршрута пригородно-городского сообщения: Белоостров — Аэропорт Пулково — Ораниенбаум и Токсово — Гатчина — Варшавская.

Включены в документ и развитие трамвайного сообщения, создание 59 транспортно-пересадочных узлов. Планируют возвести два автовокзала – в районе станций метро "Парнас" и "Купчино", восемь автобусных и семь трамвайных депо. Согласно Генплану, продолжится развитие промышленного кластера.

Ранее проект Генплана утверждали ЗакС Петербурга, Смольный.

Фото: Piter.TV