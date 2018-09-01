Смольный утвердил проект нового Генплана Петербурга до 2050 года

Один из важнейших факторов документа – сохранение баланса территорий.

На заседании правительства Петербурга 31 октября был утвержден проект нового Генплана, рассчитанного до 2040 года с прогнозом до 2050-го. Об этом рассказали в пресс-службе Смольного.

Губернатор Александр Беглов подчеркнул, что работа над градостроительным документом велась с учетом национальных проектов, которые инициировал президент РФ. Генплан позволит обеспечить устойчивое развитие города, его социальную, транспортную и инженерную инфраструктуры. В нем учли интересы жителей Северной столицы.

Один из важнейших факторов документа – сохранение баланса территорий.

При разработке принимались во внимание следующие факторы – количество жителей, производственные, торговые и иные сферы деятельности, зеленые зоны, сферы транспортного и инженерного обеспечения, а также объем жилья. Пресс-служба Смольного

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